Explosie in portiek Rotterdam-Noord De Noordsingel. Foto: streetview

Het portiek van een woning aan de Noordsingel in Rotterdam-Noord is zwaar beschadigd door een explosie. Meerdere ruiten in de directe omgeving sneuvelden door de klap.

Bewoners in de buurt werden rond 01:45 uur wakker van de explosie. Het portiek werd grotendeels vernield. Niemand raakte gewond. De politie kon nog niet zeggen waarom de woning doelwit was van het explosief. Wat er is ontploft is ook nog onduidelijk.