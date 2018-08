Deel dit artikel:











Syrische kinderen leren Nederlands in zomervakantie Zomerschool Syriërs

Tijdens de vakantie drie weken in de schoolbanken doorbrengen, dat klinkt als een straf. Maar voor de tweehonderd Syrische kinderen uit Rotterdam, die deelnemen aan de Zomerschool, valt dat best mee. "We leren alleen 's morgens. '"s Middags doen we leuke activiteiten," vertelt Majd, een van de leerlingen.

"Deze kinderen gaan normaal gesproken naar een schakelklas, daar leren ze Nederlands", vertelt Katja Meertens van Stichting Nieuw Thuis Rotterdam, die de zomerschool organiseert. "Wat we vaak zien is dat hun taal een beetje wegzakt in de zomervakantie. Zonder de zomerschool spreken ze zes weken Arabisch." Elke morgen om 09:00 uur gaat de schoolbel, en gaan deze leerlingen weer aan de bak. 's Morgens leren ze Nederlands en rekenen; 's middags gaan ze op excursie in Rotterdam. "Daardoor laten we ze kennismaken met Rotterdam." Maar daar komen de leerlingen niet alleen voor, ze willen de taal graag goed leren spreken. "Ik moet snel leren, want ik wil met iedereen kunnen praten," vertelt een van de jongens op het schoolplein. "Als je met de internationale klas klaar bent, moet je naar een andere school", vult een ander aan. "Daar moet je gewoon Nederlands praten. Je moet veel woorden kennen en goede zinnen maken." Intussen maakt Mark sommetjes in de klas van Juf Sophie. Hij leerde tijdens de Zomerschool nog een belangrijk nieuw woordje: "Die dingen die op je gezicht komen, als je veel suiker eet. p-u-i-s-t PUIST. "