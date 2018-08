Deense scheidsrechter bij Feyenoord - AS Trencin

De returnwedstrijd in de derde voorronde van de Europa League tussen Feyenoord en AS Trencin staat donderdagavond onder leiding van de Deense scheidsrechter Jakob Kehlet. Feyenoord moet dan proberen de 4-0 nederlaag van vorige week goed te maken.

De 37-jarige Deen fluit sinds 2009 in de Deense Superligaen, de hoogste voetbalafdeling in Denemarken, en komt sinds 2011 ook bij Europese duels in actie. Zijn Europese debuut was bij de wedstrijd in de tweede voorronde van de Champions League tussen het Ierse Shamrock Rovers en Flora Tallinn uit Estland. De eerste wedstrijd van Kehlet in de Europa League was in 2012, toen hij in de tweede voorronde Metallurg Donetsk uit Oekraïne en FK Celik uit Bosnië en Herzegovina floot.