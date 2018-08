Luis Sinisterra scoort twee keer voor winnend Jong Feyenoord

Jong Feyenoord heeft de eerste wedstrijd van de competitie gewonnen. De ploeg van trainer Peter van den Berg won op Varkenoord met 6-0 van Jong Excelsior. Luis Sinisterra maakte zijn eerste twee treffers in dienst van Feyenoord.

De Colombiaan speelde zestig minuten mee en maakte vlak voor en vlak na de rust zijn goals. Zondagmiddag viel Sinisterra nog in tijdens het met 2-0 verloren competitieduel met De Graafschap.

Jong Feyenoord had geen enkele moeite met Jong Excelsior, want bij rust stond het al 3-0. Naast Sinisterra was Joël Zwarts twee keer trefzeker. In de tweede helft scoorde Wouter Burger, naast wederom Sinisterra, ook tweemaal.

Yassin Ayoub keerde tijdens het duel met Jong Excelsior weer terug van een blessure en begon in de basis. De van FC Utrecht overgekomen middenvelder raakte tijdens de voorbereiding geblesseerd aan zijn lies en speelde maandag dertig minuten mee. Tyrell Malacia en keeper Joris Delle, sinds vorige week speler van Feyenoord en vandaag debuterend voor de Rotterdammers, begonnen eveneens in de basis.

Bij de Kralingers begon Robin van der Meer in de basis. De van FC Utrecht overgekomen verdediger viel afgelopen zaterdag nog in tijdens de eerste competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard (1-1). Denis Mahmudov begon ook aan het duel met Jong Feyenoord. De aanvaller kwam afgelopen zomer over van FC Dordrecht. Eerder was Mahmudov ook actief voor Sparta.