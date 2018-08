Deel dit artikel:











Alle registers opentrekken in de Grote Kerk Dordrecht Organist Cor

Hij is 65 meter hoog, heeft 275 traptreden en staat ietwat scheef. De Grote Kerk in Dordrecht vormt het hart van de stad, vertelt organist Cor Ardesch. De kerk is zijn werkplek.

Al twintig jaar is Cor verantwoordelijk voor de muziek die in de Grote Kerk te horen is. "Op dit moment bevinden zich hier drie prachtige orgels", vertelt hij. Het Bach-orgel, Kam-orgel en Kabinet-orgel. "Dit is voor mij een van de belangrijkste plekken van de stad." Het liefst speelt Cor muziek van Bach op het - jawel - Bach-orgel. "Dan komt het orgel prima tot zijn recht." Maar ook moderne melodietjes zijn voor de organist geen enkel probleem. In de Grote Kerk geeft Cor, maar ook andere muzikanten, geregeld concerten.

Orgels bestaan uit meerdere registers, die opengetrokken kunnen worden. "Daarmee bepaal je de kleur van een klank", legt de organist uit. "Hoe meer registers je opentrekt, hoe sterker de klank wordt. Elk register heeft zijn eigen karakter." Waar de uitdrukking ''alle registers opentrekken' vandaan komt, behoeft verder dan ook geen uitleg.