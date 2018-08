Excelsior versterkt zich met Belgische verdediger Siebe Horemans

Excelsior heeft zich per direct versterkt met de Belgische verdediger Siebe Horemans. De 20-jarige centrale verdediger wordt voor een jaar gehuurd van de Belgische eersteklasser KAA Gent.

'Excelsior Rotterdam heeft bewezen een goede club te zijn voor jonge spelers om door te groeien’, motiveert de jonge Belg zijn keuze. Horemans liep in januari tijdens een trainingskamp in Spanje een kruisbandblessure op waardoor hij dit jaar nog niet veel heeft gespeeld. 'Ik ben nu helemaal klaar om weer te spelen. Het was een vervelende tijd, maar ik ben er mentaal wel sterker van geworden. Ik hoop bij Excelsior minuten te kunnen gaan maken en van waarde te kunnen zijn voor de ploeg.’

Horemans begon met voetballen bij KVC Westerlo. Na zeven jaar verliet hij de club voor KAA Gent. Na zijn debuut voor de buffalo's, zoals de bijnaam van de club luidt, is hij een half jaar verhuurd aan OH Leuven. Bij KAA Gent staat hij nog tot 2020 onder contract.

België is goed vertegenwoordigd bij Excelsior. Horemans is naast Jinty Caenepeel en Hervé Matthys de derde Belgische voetballer in de selectie van Excelsior. 'Ik heb bij Gent nog met Jinty getraind, dus die ken ik al. Hervé ken ik nog als tegenstander. Toen Excelsior interesse toonde in mij heb ik contact opgenomen met Wout Faes, die ik ken van Belgische jeugdploegen. Hij vertelde mij ook dat Excelsior een mooie club is waar jonge spelers kunnen doorgroeien. Wout heeft het hier prima gedaan en een mooie stap kunnen maken, dus dat stimuleert mij wel.’