Ruzie met vuurwapen in Dordrecht ging om omgangsregeling

Aan de heftige ruzie, vorige week dinsdag in Dordrecht, ging een keten van geweld vooraf. Dat zegt een van de betrokkenen tegen RTV Rijnmond. De ruzie, waarbij op straat een vuurwapen werd getrokken, draaide deze keer om de omgangsregeling met een 13-jarig meisje.

Het conflict begon op de Steegoversloot, waar de rechter zich boog over de regeling. Voorafgaand aan de zaak was er op de gang van de rechtbank al ruzie geweest tussen de 51-jarige vader van het meisje en de 42-jarige vriend van haar moeder. Daarbij was geduwd en geslagen.

De vriend van de 38-jarige moeder had daarna besloten de zitting niet bij te wonen, maar in zijn auto te wachten. De vader, die een omgangsregeling wilde, liep de rechtszaal al uit toen de zaak nog bezig was. Hij had daarna contact met zijn neef gezocht. Die kwam met de auto naar de Steegoversloot.

Toen de moeder, haar huidige vriend en het meisje de Steegoversloot wilden uitrijden, zetten de vader en de neef met twee auto's de achtervolging in. Op de Noordendijk reden ze de andere auto klem.

De vader zou daarna met een vuurwapen uit de auto zijn gekomen. Het wapen werd later in de bosjes bij de Noordendijk opgeraapt door de moeder.

Op de Noordendijk ontstond een vechtpartij tussen de vriend van de moeder en de twee andere mannen. Daarbij liep de vriend letsel op aan zijn oog. Ook zouden zijn lange rastaharen uit zijn hoofd zijn getrokken.

Met het vuurwapen op haar schoot wist de moeder de auto intussen uit de hinderlaag te manoeuvreren. Samen met haar vriend en haar dochter reed ze terug naar de Steegoversloot waar ze de rechtbank binnen vluchtte.

De moeder leverde het wapen daar in, zegt de betrokkene. De drie werden daarna meegenomen naar het politiebureau voor verhoor en hebben de avond grotendeels in de cel doorgebracht. Dat gold ook voor het 13-jarige meisje. Rond middernacht werden de moeder en de dochter vrijgelaten. De vriend mocht een dag later naar huis.

De vader en de neef meldden zich dinsdagmiddag zelf op het politiebureau. Zij zitten nog steeds vast. De politie heeft de zaak in onderzoek.

In het verleden zou de moeder geregeld door haar ex zijn mishandeld. De man zou eerder in aanraking zijn geweest met de politie voor openstaande boetes en rijden onder invloed. Ook zou hij verslaafd zijn aan drugs.

De rechter doet over een paar weken uitspraak over de omgangsregeling.