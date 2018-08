Getijdenpark in Maashaven weer stap dichterbij

Je kunt het zo gek niet bedenken: scheepsschroeven, een granaathuls, heel veel plastic en zelfs ijskasten. Allemaal gevonden bij de baggerwerkzaamheden in de Maashaven in Rotterdam.

De baggeraars zijn sinds half mei bezig geweest, en de werkzaamheden zijn nu afgerond. En dat is goed nieuws voor de vergevorderde plannen van het getijdenpark. Voor het aanbrengen van een landbodem moest de sliblaag met allerlei rotzooi eerst verwijderd worden.

De landbodem vormt de basis voor de groene oevers langs de Nieuwe Maas met strandjes die droogvallen bij eb. Ook komen er paden en een ligweide.

Het omtoveren van de Maashaven in een getijdenpark gebeurt in drie fases. Eerst wordt afval uit de haven gevist en wordt de huidige waterbodem afgegraven. Vervolgens wordt er een nieuwe bodemlaag gestort. In de derde fase wordt verder gebouwd aan de inrichting van het getijdenpark.

Wanneer het getijdenpark helemaal gereed is, is nog onduidelijk. Over de financiering van de volgende fases moet nog een beslissing worden genomen door de gemeenteraad.