Binnenvaartschippers maken overuren door laag water

Binnenvaartschippers in de regio Rijnmond hebben het druk nu het water in de rivieren laag staat. Ze mogen minder diepgang hebben en kunnen dus minder lading vervoeren dan gebruikelijk. Hierdoor is het druk op de rivieren.

"Een lading die normaal door een schip vervoerd kan worden, heeft nu twee schepen nodig", zegt Peter Schaberg van brancheorganisatie BLN Schuttevaer in Zwijndrecht.

"Neem bijvoorbeeld de grote hoogovens in het Ruhrgebied die kolen en erts nodig hebben. Normaal gaan er zes duwbakken de Rijn op om ze van voorraad te voorzien, maar nu kunnen er maar vier tegelijk de rivier op. Andere schepen moeten die lading nu meenemen"

Vaste prijzen

De schippers mogen dan wel veel extra werk hebben, ze verdienen niet per se meer; ze worden immers per lading betaald. Maar dat is geen ramp, zegt Schaberg. "Dat is in de prijzen meegenomen; de industrie en de scheepvaart spreken vaak vaste jaarprijzen af."

Periodes met laag water laten wel vaak een hogere omzet voor de binnenvaart zien. De wisselende waterstand van de Rijn is niet nieuw. In de winter staat er ook minder water in de rivieren, dus de industrie is ingesteld op periodes van laag water.