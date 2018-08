Pasar Malam Dordrecht in volle gang

Bijna honderd kramen met Oosterse producten, twee podia en de lekkerste geuren vullen deze week de straten van het centrum van Dordrecht. De Indonesische markt Pasar Malam is tot en met woensdag opgebouwd rond het Statenplein.

Het is de grootste gratis toegankelijke Pasar Malam van Nederland, vertelt Vera Andreas. Zij begon in 2010 met de eerste Pasar Malam in Dordrecht. "Toen deden we het met allemaal vrijwilligers", vertelt ze.

"We doen het bewust buiten, omdat het gratis toegankelijk is. Een uitnodiging om te kijken in onze cultuur", legt Andreas uit.



Inmiddels is het uitgegroeid tot een groot evenement in Dordrecht. Met bijna honderd kramen "zijn we dit jaar wat groter geworden dan we eerst gepland hadden", vertelt organisator Cola Bleeker. "Er komen steeds meer mensen op af."

De markt trekt 40 duizend tot 60 duizend bezoekers per jaar. Tot en met woensdag geven artiesten en exotische dansers optredens op de podia. Indische maaltijden en snacks, kleding en andere spullen zijn volop te koop in de marktkramen.



Woensdagmiddag wordt op de markt ook stilgestaan bij het verleden. Om 13:00 uur wordt bij een van de podia een Indië-herdenking georganiseerd. Dan wordt stilgestaan bij de slachtoffers die vielen tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de Japanse onderdrukking in en om voormalig Nederlands-Indië.