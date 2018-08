Deel dit artikel:











Hiele in FC Rijnmond: 'Mindset niet goed bij Feyenoord' Joop Hiele in FC Rijnmond

In FC Rijnmond werd maandag uitvoerig de status van Feyenoord besproken. Volgens Joop Hiele is de gedachtegang binnen de selectie veranderd. "Als er prijzen worden gewonnen gaan spelers anders denken. Binnen de groep veranderen dingen, de mindset is niet goed bij Feyenoord", aldus Hiele.

"Voorin is niet genoeg geïnvesteerd", gaat hij verder. "Er zijn veel middenvelders, maar nu Jørgensen geblesseerd is hebben ze voorin te weinig. Van Persie speelt nu als spits, maar dat mag je eigenlijk niet meer van hem eisen." Presentator Bart Nolles bespreekt met Hiele en analisten Emile Schelvis en Geert den Ouden of het nog goed komt met Feyenoord dit seizoen. Uiteraard wordt er ook teruggekeken op het punt dat Excelsior behaalde tegen Fortuna Sittard, de rode kaart voor Luigi Bruins en wordt er vooruit gekeken naar de start van de Keuken Kampioen Divisie met daarin Sparta en FC Dordrecht. Bekijk hierboven de hele FC Rijnmond van maandag 13 augustus.