Dansen, springen en knutselen op Jeugdvakantieland

Het is weer tijd voor sport, spel en kuntselplezier in Rotterdam Ahoy. Twee weken lang staat Ahoy in het teken van Jeugdvakantieland.

Deze jubileumeditie is extra bijzonder, zegt directeur ‎Natasja Hörnemann‎. "Dit jaar is het heel bijzonder. We hebben echt ons best gedaan om het voor het 60-jarig jubileum heel erg bijzonder te maken." Van dansen, schminken, voetballen, boksen, kermisattracties, springen op het grootste springkussen van de wereld tot aan het genieten in het grote waterpark. Alles is te vinden op Jeugdvakantieland.