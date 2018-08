Deel dit artikel:











Primeur voor Blijdorp: zeldzame ooievaarsjonkies uitgevlogen De wolnekooievaarskuikens Wolnekooievaars

In Diergaarde Blijdorp zijn maandag drie Aziatische wolnekooievaars uitgevlogen in de vliegvolière. Het is een primeur voor Blijdorp, want voorheen gingen de jonkies dood voordat ze zelfstandig konden vliegen.

De wolnekooievaar is sinds een aantal jaar in Blijdorp te zien. Omdat de jongen steeds vroegtijdig overleden, besloot de dierentuin dit jaar om de ouders wat te ontzien en de zorg van twee van de drie jongen op zich te nemen. Twee kuikens zijn in een broedmachine grootgebracht, zodat de ouders zich konden focussen op het derde jong. En dat blijkt nu, na tien weken, bij alle kuikens een succes. Volgens de dierentuin vallen de jongen direct op tussen de grote groep ibissen waar ze mee samenleven. "Ze bedelen luidruchtig om voedsel of doen een hazeslaapje", aldus Diergaarde Blijdorp. De wolnekooievaar staat op de rode lijst van de International Union for Conservation of Nature (IUCN) als kwetsbaar aangeduid. Dat is een stap vóór een dier als bedreigde soort wordt aangemerkt. [twitter: https://twitter.com/RotterdamZoo/status/1029019336118333440]