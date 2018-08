Vriends: 'Afgelopen twee seizoenen wegspoelen met een topseizoen'

Voor Bart Vriends waren de afgelopen jaren zowel op sportief als persoonlijk vlak geen gelukkige. De verdediger van Sparta is na een goede voorbereiding vastbesloten om er iets moois van te gaan maken. ''Ik wil de afgelopen twee seizoenen wegspoelen met een topseizoen'', zegt Vriends.

Over zijn (nabije) toekomst is Vriends duidelijk. ''Kampioen worden en promoveren met Sparta. Dan zal ik er het jaar erna waarschijnlijk ook nog spelen. Ik ben wel een type die het avontuur in het buitenland aangaat. Het kan mij dan niet ver genoeg zijn.

Bekijk hier de reportage rond Spartaan Bart Vriends.