Tonnen nodig voor herbouw opvang voor verwaarloosde kinderen Lombok

Het Indonesische eiland Lombok is de afgelopen weken meerdere keren getroffen door een aardbeving. Met rampzalige gevolgen. Henk Verschoor uit Alblasserdam runt samen met anderen op Lombok een opvang voor verwaarloosde kinderen. Daar is nu niet veel meer van over. De schade is zo groot dat niet is in te schatten hoeveel geld er nodig is voor de heropbouw.

Henk en zijn vrouw kwamen afgelopen vrijdag terug uit het aardbevingsgebied. Tijdens hun bezoek aan Lombok maakten ze een van de lichtere bevingen mee. En ze zagen met eigen ogen dat hun opvang van de stichting Peduli Anak compleet verwoest was.

"Het huilen staat vaker nader dan het lachen. Maar je moet verder", aldus een strijdbare Henk Verschoor.

"Alles was prachtig. Het liep daar. Binnen twee keer veertien seconden - twee zware aardbevingen - is alles geëgaliseerd", beschrijft Verschoor de situatie van het complex. Gelukkig zijn er geen doden en gewonden. "We hebben ontzettend veel geluk gehad."

De kinderen waren tijdens de eerste aardbeving op het strand, omdat iemand gratis pizza uitdeelde. Bij de tweede aardbeving zaten zij in de moskee. Verschoor: "Alleen de moskee bleef staan. De rest viel om."

Inzamelingsactie

Verschoor krijgt via verschillende (lokale) sponsoren hulp. Maar er is veel geld nodig. Daarom is Peduli Anak ook in Nederland een geldinzamelingsactie gestart: om het opvangcomplex af te breken én weer op te bouwen.

"We hebben geen notie hoeveel geld we nodig hebben", zegt Verschoor. "We hadden gehoopt met 200.000 à 300.000 euro en de uitkering van de verzekering een eind te komen, maar na de twee aardbevingen hebben we ook kosten om alles af te voeren. Dat gaat honderdduizenden euro's kosten. Ook moeten we aardbevingsbestendig bouwen." Daarover krijgt Verschoor de komende weken advies van BAM en Royal Haskoning.