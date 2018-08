Deel dit artikel:











Auto in brand na botsing tegen paal Foto: Jordy Siebert

In de nacht van maandag op dinsdag is aan de Maasstadweg in Rotterdam-Zuid een personenauto tegen een paal aangereden. Daardoor vatte de wagen vlam.

Het ongeluk vond plaats op het Kreekhuizenplein. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is onduidelijk. De bestuurder van de auto is ongedeerd. De brandweer had de situatie om 00:50 uur onder controle.