Lymfeklierkanker slaat jonge Dordtse ondernemer niet uit het veld

Hij is pas 22 jaar, maar nu al de trotse eigenaar van een poffertjessalon in Dordrecht. Dennis van Buren runt al anderhalf jaar Vissers Poffertjessalon aan de Groenmarkt. Dat hij sinds drie weken weet dat hij lymfeklierkanker heeft, brengt geen verandering in zijn enthousiasme én ambities.

"Vroeger was dit een donkerbruin, smoezelig café", vertelt Dennis. "Maar in de jaren '70 was het een bruisende plek voor jong en oud. Dat is ook wat het in mijn optiek weer moet worden."

Met een groep jong personeel en een gezonde dosis ambitie ging Dennis aan de slag. "Toen heb ik gekeken wat ik zou kunnen toevoegen", zegt de jonge ondernemer.

Vissers Poffertjes begon in 1932. De familie Visser trok destijds rond om poffertjes te bakken op kermissen en braderieën en was op zoek naar een vaste vestigingsplaats.

Bakfiets

Om het poffertjes bakken op locatie terug te brengen, besloot Dennis - letterlijk - een bakfiets aan te schaffen. "We hebben een oude poffertjesplaat nieuw leven in geblazen. Daar staan we nu mee op kleine evenementen en grote festivals."

Maar zijn ambitie gaat verder. "Ik zou heel graag de ultieme zakelijke top willen bereiken", vertelt Dennis. "Een grote organisatie met een hoge omzet en aandeelhouders aansturen bijvoorbeeld. Dat je echt zelf aan de knoppen zit."

Hij weet nu bijna drie weken dat hij lymfeklierkanker heeft. Zijn behandelingen starten deze week. "Maar ook dat biedt weer mogelijkheden en kansen", zegt de optimist. "Ik denk dat het heel goed is om die ziekte op deze manier te benaderen."

"Als je het ondernemend benadert, kan je er een prachtig verhaal aan overhouden." Dat is dan ook zijn bedoeling: de eerste letters van een boek waarin hij de ervaringen van zijn ziekte gaat delen, staan al op papier.