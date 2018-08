Stanley Elbers vervolgt carrière bij PEC Zwolle

Stanley Elbers (l) in duel met Ridgeciano Haps van Feyenoord. Foto: ANP

Stanley Elbers maakt transfervrij de overstap naar PEC Zwolle. De oud-speler van Excelsior tekent voor twee jaar in Zwolle. Hij komt daar bekende Mike van Duinen tegen, die ook de overstap van Excelsior naar PEC maakte.

Bij Excelsior speelde de aanvaller 72 wedstrijden, waarin hij elf keer scoorde.

Elbers tekende deze zomer geen nieuw contract bij de Kralingers omdat hij op zoek was naar een nieuwe uitdaging. Zijn toekomst leek in het buitenland te liggen, maar Elbers kiest nu toch voor een binnenlands avontuur.

Technisch directeur van PEC Zwolle, Gerard Nijkamp, is blij met de komst van de aanvaller. "Stanley is een speler die past in het door ons geschetste profiel. Met zijn snelheid en constante dreiging op de helft van de tegenstander, kan hij het elke verdediger lastig maken", zegt hij op de clubwebsite van de club uit Overijssel.