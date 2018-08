'Brievenbus Oud-Beijerland zal worden gemist'

Stoeptegels los maken, even graven, brievenbus verwijderen, stoeptegels er weer in leggen en aanvegen. Binnen tien minuten is er weer een brievenbus minder in Oud-Beijerland.

De brievenbus aan de Ravenswey in Oud-Beijerland is één van de acht brievenbussen die in het dorp worden verwijderd. In Nederland verdwijnen in totaal 9 duizend brievenbussen. De brievenbussen worden verwijderd, omdat er te weinig post voor is, zegt Ellen Talsma van Post NL.

"Tien jaar geleden stuurden we nog 20 miljoen poststukken per dag, tegenwoordig zijn dat er nog maar 8 miljoen. Het brievenbusnetwerk wat in Nederland staat is nog steeds geschikt voor die 20 miljoen, dus dat moeten we aanpassen."

Een buurtbewoner die terugkomt nadat hij zijn hond heeft uitgelaten, mist meteen wat in zijn vertrouwde straatbeeld. "De brievenbus is weg en daar moeten we het mee doen."

Volgens de man was de brievenbus nog volop in gebruik en zal hij gemist worden. "Ik heb hem anderhalve week geleden nog gebruikt, voordat hij werd afgesloten. Ook komen er heel veel mensen uit de wijk, die stoppen hier met de auto. Op z'n minst vijftien per dag."

Hoe vaak een brievenbus gebruikt wordt, bepaalt niet alleen of die blijft staan, legt Talsma uit. "Waar we voornamelijk rekening mee moeten houden is de postwet. We zijn als Post NL verplicht om elke kilometer een brievenbus te hebben staan. Op basis van die eis hebben we opnieuw het netwerk ingericht."

Het vernieuwde netwerk wordt getoetst met landelijke en plaatselijke belangenorganisaties. De brievenbussen staan voortaan vaak op drukke plaatsen, zoals bij supermarkten en in winkelcentra.

In Oud-Beijerland blijven veertien brievenbussen staan. Eén daarvan wordt verplaatst. Hij verhuist mee met een zorginstelling van de Rembrandtstraat naar de Frans Halsstraat. In de Hoeksche Waard blijven in totaal 73 brievenbussen over, dat zijn er 26 minder dan voorheen.