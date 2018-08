Deel dit artikel:











Politiehond bijt autodief in Schiedam in bil Archieffoto

De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag twee mannen opgepakt na een inbraak in een auto aan de Hoeker in Schiedam. Met hulp van een politiehelikopter en de inzet van een politiehond konden de twee Oost-Europese mannen worden aangehouden. Daarbij is één van hen in zijn bil gebeten.

Om 03:30 uur zagen bewoners van de Hoeker de inbraak gebeuren en alarmeerden de politie. Het duo was al verdwenen toen agenten aankwamen. Met behulp van een politiehelikopter konden de mannen van 28 en 21 jaar worden opgespoord. De oudste van de twee had zich verstopt bij de Harreweg. Hij verzette zich bij zijn arrestatie. De jongere man zat vlakbij in een sloot. Daar wilde hij niet uitkomen totdat de politiehond in zijn bil beet. Volgens de politie hield hij daar oppervlakkige wonden aan over. De mannen zitten vast. Het onderzoek naar de inbraak loopt nog. Mogelijk zijn de mannen eerder in de nacht ook al in deze wijk bij inbraken betrokken geweest.