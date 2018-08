Deel dit artikel:











Danny Makkelie fluit stadsderby, Deense scheidsrechter voor Feyenoord tegen Trencin Danny Makkelie geeft een gele kaart. Foto: ANP

Dordtenaar Danny Makkelie fluit komende zondag de stadsderby tussen Feyenoord en Excelsior. De scheidsrechter, die op het WK voetbal in Rusland van afgelopen zomer actief was als videoscheidsrechter, zal in De Kuip om 14.30 uur de wedstrijd in gang brengen.

Jochem Kamphuis fluit de eerste (uit)wedstrijd van Sparta in de Keuken Kampioen Divisie tegen FC Twente. Sander van der Eijk zal de wedstrijd FC Dordrecht-Helmond Sport in goede banen proberen te leiden. Europa League

De Europa League-wedstrijd Feyenoord-AS Trencin van donderdag staat onder leiding van de Deense scheidsrechter Jacob Kehlet. Feyenoord zal in die wedstrijd een 4-0 nederlaag, vorige week opgelopen in Slowakije, moeten goedmaken.