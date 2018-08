Deel dit artikel:











Druiven in Dordtse wijngaard wachten om geplukt te worden Wilco Venhuizen in de wijngaard

Voor een goede wijn hoeven de druiven niet uit wijnstreken in Frankrijk of Argentinië te komen. Ook in onze regio zijn diverse wijngaarden te vinden. De wijn van Wijngaard Bilderhof in Dordrecht viel de afgelopen jaren al tientallen keren in de prijzen.

"Een uit de hand gelopen hobby", noemt Wilco Venhuizen zijn wijngaard. "Ik begon een jaar of vijftien geleden met een paar druiven, maar inmiddels heb ik er al aardig wat." Zonder opleiding of enige ervaring ging Venhuizen destijds aan de slag met wijn maken. "Ik heb het gedaan door te proberen. Met voornamelijk zelfstudie, er veel mee bezig zijn en contact met collega-wijnboeren in de buurt kan je uiteindelijk toch een aardige wijn maken", vertelt Venhuizen. Dat blijkt uit de prijzen die Venhuizen met zijn wijnen elk jaar binnen weet te slepen. Al sinds 2005 is het bijna elk jaar raak.

De goede zomer dit jaar helpt zeker een handje mee. "We moeten nog wel een paar weken wachten met plukken, maar ze zien er al mooi uit dit jaar", zegt Venhuizen over de druiventrossen. "We meten nu het suikergehalte en de zuurgraad in de druiven, zodat we kunnen inschatten wanneer we moeten gaan plukken." Of daar opnieuw een prijs winnend wijntje uit voort komt, is nog even afwachten. ​Zes weken lang trekken verslaggevers door de regio tijdens de RTV Rijnmond Zomertoer. Elke week wordt een deel van het Rijnmondgebied uitgelicht op tv, radio, de website en social media. De verhalen en reportages van deze weken zijn hier terug te vinden.