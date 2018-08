Barendrechts bedrijf waarschuwt voor maaltijdpakketten

Veilingbedrijf The Greenery uit Barendrecht waarschuwt mensen met een melkallergie voor het eten van hun maaltijdpakketten. De pakketten Curry Madras en Groene Curry bevatten melkeiwit, terwijl melk niet op de ingrediëntenlijst staat.

Het gaat om de pakketten die bij PLUS en Emté worden verkocht onder het label van Verse Oogst met houdbaarheidsdata tot en met 20 augustus. Er is verder niks mis mee, maar mensen met een intolerantie voor melk die het product hebben gekocht, kunnen hun wel geld terugkrijgen als ze het etiket naar The Greenery sturen.