Van wie is dat mysterieuze miljoenenjacht in IJsselmonde...?

Ze keken hun ogen uit in de sympathieke, bescheiden jachthaven in Rotterdam-IJsselmonde. Ineens lag daar de St. James. Een kolos van bijna 25 meter lang. Een jacht dat nieuw een bedrag van zeven cijfers moeten hebben gekost en niet zou misstaan in Cannes of Saint-Tropez. Maar van wie is het?

Het miljoenenjacht maakt de tongen los binnen Watersportvereniging IJsselmonde. "Heel bijzonder om te zien", zegt fervent recreatievaarder Ed den Boer. "Maar voor mij zou-ie te groot zijn. Een groot schip betekent ook heel veel onderhoud."

Oliesjeik of Rus?

De leden van Watersportvereniging hebben zo hun theorieën over de achtergrond van het schip. Bemanningsleden zijn na het aanmeren niet meer gesignaleerd. Een steenrijke Rus, een oliesjeik, het is allemaal mogelijk. Den Boer met een glimlach: "Onschuldig tijdverdrijf hoor. Het is hier af en toe net de serie Coronation Street."

Bestuurslid Wil van Dijken van de vereniging noemt de komst van de St. James bijzonder. "Dit zien wij eigenlijk nooit. Zo'n jacht gaat de gelden van de meeste van onze leden te boven. Bovendien past het met die lengte en breedte maar net in onze haven."

Droge Donau

Maar van wie is het jacht? En wat doet het in Rotterdam-Zuid? Privacy is een groot goed in de wereld van pracht en praal die onlosmakelijk verbonden is aan plezierschepen met bubbelbaden en vertrekken voor bedienden. Van Dijken wil er toch iets over vertellen.

"Het is een passant die blijft tot het peil van de Donau voldoende is gestegen om weer door te varen. Door de droogte van de laatste tijd is die niet toegankelijk voor dit jacht. We hebben ondertussen regelmatig contact met de schipper."

Miami

Nader speurwerk leert dat de St. James uit 2004 onlangs te koop stond. En dat de eigenaar "extreem" bereid was te verkopen. Een beurt heeft het jacht net nog gehad. Vraagprijs voor deze occasion: 685 duizend dollar.

Het lijkt erop dat hij vertrokken is uit Miami in de Verenigde Staten naar een land in Centraal-Europa. Nieuwe eigenaar gevonden, zou je zeggen. Met een tussenstop op Zuid dus.

Jetset

Maar smaakt dit naar meer in de haven aan de Rotterdamse Oostdijk? Heeft de vereniging de ambitie om de jetset van deze wereld te trekken? Van Dijken twijfelt: "We zijn een gezellige en betaalbare haven die op een mooie locatie volledig draait op vrijwilligers." Hij is trots op het karakter van zijn vereniging en ziet dat graag behouden.

Dat neemt niet weg dat de St. James nu van harte welkom is. En ook niet onprettig: het liggeld bedraagt dagelijks een paar tientjes. "Maar hij betaalt alleen voor de lengte, niet voor de breedte", zegt Van Dijken met een knipoog.