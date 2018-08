Wonen op het water in Dordrecht is een droom die uitkomt

Ze moesten er bijna drie weken voor bivakkeren op een parkeerterrein, maar wisten daardoor wel een waterkavel bij de Stadswerven in Dordrecht te bemachtigen. Maarten Vroegindeweij en zijn vriendin Elize zijn vier jaar later nog dolblij met hun eigen waterwoning aan het Wantij.

Het was in 2014 spreekwoordelijk vechten voor een plekje aan het water. In totaal verkocht de gemeente destijds vijf waterkavels, waarop bewoners een woning mochten bouwen. 'Wie het eerst komt, wie het eerst maalt' was de regel.

Maarten en Elize waren er vroeg bij en zagen een droom uitkomen. "Het was altijd een wens om op het water te wonen", vertelt Elize. "Vooral van Maarten. Maar ik ging van harte mee, het is fantastisch."

De vijf waterwoningen die inmiddels zijn verrezen langs het Wantij, zijn allemaal zelf ontworpen en daarom allemaal anders. Als bouwkundig ingenieur heeft Maarten zijn eigen huis zelf uitgetekend en het casco zelf in elkaar getimmerd. "Dat heeft ons veel geld bespaard."

Het water heeft het beste van twee kanten. "Een beetje reuring op en rond het water vinden we leuk. Wat gezelligheid en bedrijvigheid met bootjes die voorbij varen", zegt Elize. Maar ook de rust die het water geeft, bevalt het stel goed. "Het gekabbel van het water is heel rustgevend", voegt Maarten toe.

Enorme vraag

De vraag naar dit soort waterkavels is enorm, maar in Dordrecht staan er momenteel niet meer waterwoningen op de planning. "We hebben te weinig water", legt Gerda van Oost van de gemeente Dordrecht uit. "En in de rivier, aan de andere kant van het Wantij, mogen ze niet."

Wonen áán het water kan wel volop in Dordrecht. Stadswerven is een schiereiland die de Merwede van het Wantij scheidt. "We hebben veel randen langs het water, die we nog gaan bebouwen in de toekomst", zegt Van Oost. "Dus er kan nog heel veel gewoond worden aan het water. Het is echt een prachtige plek."