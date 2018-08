Deel dit artikel:











Politie zoekt getuigen van lachgasroof Rhoon Lachgaspatronen. Foto: Bas Czerwinski (ANP)

De politie is nog steeds druk bezig met het onderzoek naar de roof van een grote partij lachgaspatronen in Rhoon. Vorige week zondag moest een medewerker van een bedrijf dat handelt in de patronen de hele voorraad afstaan.

De medewerker moest die ochtend een bestelling afleveren. Bij het bezorgadres aan de Saffierlaan in Rhoon kwam de 'klant' volgens de politie naar de auto en duwde gelijk iets in de zij van de medewerker, mogelijk een vuurwapen. Er kwam een tweede verdachte bij. De twee doorzochten de auto, namen de hele voorraad lachgaspatronen mee en gingen er vandoor. De verkoper raakte licht gewond. De politie heeft het overvallenteam op de zaak gezet. De auto van het slachtoffer en de omgeving zijn op sporen onderzocht en camerabeelden zijn veilig gesteld. Ook is er met enkele getuigen gesproken. De rechercheurs zoeken nog naar de inzittenden van een auto die net na de beroving langsreed en twee jongens op een scooter die het slachtoffer hielpen.