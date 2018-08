Tristan: 17 jaar en volledig uitgeblust

Jongeren met een burn-out, het klinkt als een gekke combinatie, maar het komt steeds vaker voor. Eerder stelde het RIVM al vast dat de jeugd meer last heeft van prestatiedruk en stress. Tristan Baard uit Oud-Beijerland kan hierover meepraten. Hij schreef een boek over zijn burn-out en depressie met de titel 'Komt goed".

Tristan was 17 jaar toen zijn lichaam aangaf: tot hier en niet verder. “Ik kon niets meer. Niet meer praten of helder nadenken, alleen maar huilen.”

En juist dat huilen had Tristan de acht jaar daarvoor nooit gedaan. “Ik wist niet hoe ik mijn emoties moest uiten”, legt de jonge Oud-Beijerlander uit. “Ik was altijd fanatiek aan het sporten, drie keer per week hardlopen, voetballen, gym. En toen raakte ik geblesseerd en was ik mijn uitlaatklep kwijt.”

Het is één van de verklaringen die Tristan heeft voor zijn burn-out. Ook zat hij tegen zijn eindexamenperiode aan. “Het lijkt wel of je alles goed moet doen. Je bent bezig met je kansen later op de arbeidsmarkt, je hebt een bijbaantje om dingen te kunnen betalen en een vriendinnetje en een leuk sociaal leven hebben hoor er ook bij. En dan kom je jezelf tegen.”

Beter een gebroken been

Ondanks dat het tegenwoordig vaker voorkomt bij jongeren liep Tristan tegen een hoop onbegrip aan. Zijn situatie werd vaak niet serieus genomen.

“Ik ben erom uitgelachen en zelfs uitgescholden. Ik heb hele donkere gedachten gehad, zo erg dat ook zelfmoord in me opkwam. Ik had last van angstaanvallen en werd paranoïde. Wat dat betreft kun je beter een gebroken been hebben, want dat begrijpen mensen beter en dat is goed te zien.”

Nu, drie jaar later, gaat het goed met Tristan. Hij heeft psychologische hulp gekregen.

Taboe doorbreken

Zijn beste vriend Noah heeft Tristan geholpen bij het opschrijven van zijn verhaal. Samen willen ze het taboe op burn-outs en depressies bij jongeren doorbreken.