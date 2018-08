Deel dit artikel:











Van Emden buiten top tien in tijdrit BinckBank Tour Jos van Emden (Foto: ANP - Vincent Jannink)

Schiedammer Jos van Emden heeft bij de tijdrit in de BinckBank Tour niet mee kunnen strijden om de winst. Hij kwam in de 12,7 kilometer lange tijdrit rond Venray niet verder dan een veertiende plek. De overwinning ging naar de Zwitserse specialist Stefan Küng. Hij is tevens de nieuwe leider.

Küng won met grote overmacht, in een tijd van 14:11, voor Europees kampioen Victor Campenaerts en Søren Kragh Andersen van Team Sunweb. Voor Van Emden was de tijdrit in de BinckBank Tour een groot doel, aangezien hij die in 2015 al een keer wist te winnen. Woensdag verlaat de BinckBank Tour Nederland en rijden de renners naar Antwerpen. Naar verwachting zal de etappe uitdraaien op een massasprint.