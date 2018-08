Deel dit artikel:











Al duizend dode palingen uit rivieren gehaald: 'Alles wat dood rond drijft, rapen we op'

Palingen, snoekbaarzen en vogels, velen hebben afgelopen weken het loodje gelegd in de rivieren in de regio Rijnmond. De oorzaak van hun dood wordt nog onderzocht, maar in de tussentijd moeten alle dode exemplaren wel uit het water worden gevist. "Alles wat dood rond drijft, rapen we op en leggen we hier in een blauwe kliko."

De vissen worden overal in en rondom het water gevonden, vertelt Bram Den Hertog. Hij haalt de dode beesten uit het water. "Het ligt allemaal in het water, op de stortbermen, op de zetstenen, in het riet, aan een wilgentak hangt het. Het ligt eigenlijk overal op de oevers." Al anderhalve week is Den Hertog bezig en hij heeft, samen met zijn collega's, ondertussen zo'n duizend palingen uit het water gehaald. Daarbij komen nog vogels, zwanen en andere soorten vissen. "Het is werk, je moet het doen en je went eraan." Lees ook: Opvallend veel dode palingen in de rivieren Een fijn klusjes is het niet, beaamt Pieter Beeldman, adviseur water bij Rijkswaterstaat. "Het stinkt wel. Maar ik ben blij dat het wel gebeurt. Het moet wel gebeuren,die vissen moeten het water uit en van de kant." Rijkswaterstaat heeft die opdracht niet alleen gegeven omdat de dode beesten de rivieren vervuilen en de stank tegen te gaan. "Mocht er iets van een ziekte zijn dan is het goed dat besmetting niet verder gaat en zoveel mogelijk de dode beesten geruimd worden. Wat dat betreft is het heel goed dat ze hier van de oevers weggehaald worden en weggevoerd wordt." De dieren worden naar het laboratorium gebracht, omdat het nog onduidelijk is wat precies de reden is dat de beesten dood zijn gegaan."We hebben de afgelopen weken veel warm weer en droogte gehad. Je denkt al snel dat het daar mee te maken kan hebben: watertemperatuur en zuurstoftekort. Dat kan ook allemaal." De beesten staan nog in het laboratorium op kweek. Over een week worden de resultaten verwacht.