Rijnmond zoekt getuigen van viaductramp Genua

Door het instorten van een enorme verkeersbrug in Genua zijn dinsdag tientallen doden gevallen. Tegen het einde van de middag waren volgens Italiaanse media twaalf mensen levend uit het puin gehaald.

Het viaduct stortte tijdens hevig noodweer in. Meer dan dertig auto's en zeker drie vrachtwagens vielen 45 meter naar beneden.



Ben jij nu in Genua of ken je mensen die getuige waren van de ramp? Bel dan met RTV Rijnmond op 010-7075707 of mail nieuws@rijnmond.nl