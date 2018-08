Deel dit artikel:











Hoe dichter bij Dordt, hoe rotter het wordt? De grootste ergernis van deze vrouwen is de hoeveelheid wespen Voor de wespenoverlast is al een oplossing gevonden.

Wat hebben Dordtenaren te klagen over hun stad? Of zijn de inwoners hartstikke tevreden? Voor de RTV Rijnmond Zomertoer ging verslaggever Marlies Harting op zoek naar de grootste ergernis in Dordrecht.

Een inwoner ergert zich vooral aan de auto's die te hard door de smalle straten rijden. "Bij mij in de straat in Krispijn gaan ze met 70/80 door een 30-kilometerzone", zegt een inwoner. "Ik heb wel eens een bericht gestuurd naar de handhaving, maar ik merk er niets van." Op het terras stuit Marlies op een ergernis, waar wel meer mensen in de regio in deze periode last van hebben: wespen. "Het zijn er veel en veel te veel", zegt een groepje vriendinnen. "Ze blijven maar om je heen vliegen. Ze zorgen ervoor dat het minder gezellig wordt op het terras." De grootste ergernis van een aantal jongens op hetzelfde terras is toch wel de drukte bij de markt in Dordt. "Als je dan achter iemand loopt, gaan ze stoppen en kijken. Het gaat zo sloom." "Maar verder hebben we weinig ergernissen hoor, want er zijn leuke mensen hier", zegt de groep. Dus niet 'Hoe dichter bij Dordt, hoe rotter het wordt'? "Nee hoor, wij zitten hier nog wel even!" Zes weken lang trekken verslaggevers door de regio tijdens de RTV Rijnmond Zomertoer. Elke week wordt een deel van het Rijnmondgebied uitgelicht op tv, radio, de website en social media. De verhalen en reportages van deze weken zijn hier terug te vinden.