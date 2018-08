NK Stoepranden zoekt deelnemers: 'We kunnen toch niet een Amsterdammer laten winnen?'

Stoepranden, wie kent het niet? Voor het buurtspelletje is sinds vorig jaar een heus Nederlands kampioenschap in het leven geroepen, maar voor gaststad Rotterdam zijn nog niet genoeg aanmeldingen.

Voor degenen die het spel niet kennen: je hebt een bal nodig, een stoeprand en een vriend(innet)je. Het doel is met de bal de stoeprand aan de overkant te raken zodat 'ie teruggekaatst wordt, dat levert een punt op.

Stichting Thuis Op Straat was in 2015 initiatiefnemer de eerste twee edities. Stichting Jantje Beton - die zich inzet voor meer voorzieningen in de buitenruimte zodat kinderen kunnen buitenspelen - wilde meehelpen om er een serieus kampioenschap van te maken en zo geschiedde.

"Alleen dit jaar hebben we nog deelnemers nodig", vertelt TOS-directeur Peter Steenbergen. Dat is opvallend, want vorig jaar hadden ze zo'n 350 aanmeldingen, terwijl er plek was voor honderd.

"Er doen negentien gemeenten mee en per gemeente zijn er vijftig mensen deelnemers, maar als organiserende stad vonden we dat er honderd Rotterdammers mee mochten doen. Dus zeiden we vorig jaar: iedere Rotterdammer is automatisch geplaatst en daar kwamen toen honderden aanmeldingen op. Veels te veel", zegt Steenbergen.

Dit jaar hebben ze besloten dat anders aan te pakken en een kwalificatieronde te organiseren, maar nu komen ze dus tekort. "In Rotterdam hebben zich tot nu toe veertig mensen gekwalificeerd dus we zoeken er nog zo'n zestig."

Of het ligt aan het warme weer of de periode waarin mensen aan de voorrondes konden meedoen, weet Steenbergen niet,maar zegt hij: "Als je mee wil doen en je kunt op 16 september, dan kun je een mailtje sturen en meedoen om Nederlands kampioen Stoepranden te worden. We kunnen als gaststad toch niet een Eindhovenaar of Amsterdammer laten winnen?"

Voor de leeftijdscategorie 15-20 jaar en 40-55 jaar zoeken ze nog deelnemers. Wil je je aanmelden? Stuur een mail naar peter.steenbergen@thuisopstraat.nl