RET: minder lang wachten op vervangend vervoer Rijnhaven De metro van RET - archieffoto Roald Sekeris

De RET zegt dat het vervangend vervoer wegens de werkzaamheden bij metrostation Rijnhaven verbeterd is. Volgens de Rotterdamse vervoerder zijn extra bussen ingezet, waardoor reizigers soepeler over konden stappen. "Vanochtend op het hoogtepunt van de spits hebben we geklokt en waren de reizigers binnen zes minuten na aankomst van de metro in de bus", aldus de RET. "De komende dagen blijven we de situatie nauwgezet monitoren en nemen we waar nodig maatregelen."

Tussen de stations Wilhelminaplein en Maashaven in Rotterdam-Zuid worden de sporen en wissels vervangen. Reizigers klaagden via Twitter dat de pendelbussen maandag overvol waren en dat ze daardoor bussen voorbij moesten laten gaan.