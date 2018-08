Barendrechtse vakantiegangers over ramp Genua: slachtoffers hadden nauwelijks een kans

Een onweersbui boven Florence kan wel eens het leven hebben gered van Joost Keemink. De Barendrechtse ambtenaar besloot vanwege het weer zich nog eens om te draaien. Was hij wel opgestaan, dan hadden hij en zijn vriendin misschien ook op het moment van de ramp over de Morandi-brug bij Genua gereden.

''We hebben het wel een paar keer teruggerekend'', zegt Keemink. ''Maar de kans was heel groot geweest dat we dan in de buurt of op die brug hadden gereden.''

Iets later vertrokken

Zijn vriendin en hij reisden dinsdag van Florence naar Nice. De route was uitgestippeld. Maar vanwege het onweer in Florence besloten zij het vertrek naar Frankrijk nog even uit te stellen. ''Het weer werd onderweg naar Genua steeds slechter. Maar op dat moment weet je niet wat er verderop gebeurt.''

Op het moment dat de Morandi-brug, onderdeel van de A10, instortte, reden de twee nog een stuk voor Genoa. Niet wetende dat tientallen mensen verderop het leven zouden laten.

Nauwelijks een kans

''Dat zagen we pas toen we een update op onze telefoon kregen. Wij werden later door de stad geleid. Maar op een gegeven moment hadden wij uitzicht op de plek. Als je die brugdelen ziet liggen en die weg, zo hoog boven de stad, dan weet je dat de slachtoffers nauwelijks een kans hebben gehad. Zeker met de rivier daar beneden.''

De route over de A10 langs Genua gaat gewoonlijk over de snelweg in twintig minuten. Nu duurde de tocht door de stad zo'n twee uur. Overal hoorden Keemink en zijn vriendin de geluiden van de hulpdiensten.

''In mijn vak ben ik vaak bezig met hulpverlening. Ik vond het opvallend dat de Italianen toch zo snel en strak het verkeer onder deze omstandigheden regelden.'' De rest van de reis bleven de twee vooral praten over het lot dat met hen was geweest. ''Het blijft een bizarre gedachte.''

