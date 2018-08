Meerval van 1.85 meter opgevist uit Nieuwe Maas

Uit de Nieuwe Maas is dinsdag een enorme meerval opgevist. Voorbijgangers zagen het dode dier ter hoogte van de Maasboulevard in Rotterdam drijven en waarschuwden de gemeente.

Er was even verwarring over de vissoort, maar Rotterdamse boswachters maakten daar in de loop van de avond een einde aan. Het bleek echt te gaan om een meerval van maar liefst 1.85 meter lang. Het kadaver is uit het water gehaald en afgevoerd.

Sportvissers vissen de laatste tijd vaker meervallen uit het water van zelfs meer dan twee meter lang. In 2005 was de vondst van een 1.50 meter lange meerval nog reden het dier op te nemen in de collectie van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam.