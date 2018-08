Deel dit artikel:











Bandeloze Poeziebus- bijdrageinzet strijk en plet

De bonte Belgisch-Nederlandse Poezieklussebusstoeterij was weer even in onze Havenstadmetropool om hun traditionele taalvirtuose streken te leveren.

Het old-timervehikel spuwde aan het Schouwburgplein spuwde een poëziedokter annex -verbeteriair expert en nog 's tientallen dichters, taaltovenaars en andere poëtentaten, die allen op hun geheel (on)navolgbare wijze aan den arbeid togen en spogen met hun woordenbreierij. In de voorste gelederen de onvermijdelijke seriewoordenaar Tim O'Tentic die alras als raaskallend grap en groldictus proverbius het gezegswijselijksententisch leenspreukelijke voortouw nam om na een korte bandeloze rondgang je bij de Dictie-Chicks in de algehele toilé-melee af te leveren, Gemankeerd poetentaat gelegenheidsvlogger Jack F Kerklaan tracht deze jaarlijks terugkerende aan de haal met taalkunstvorm te doorgronden recht of krom zo 't gaat en ja dan nee in de randomisé ergens nergens naar dan wel op of overslaand over gaat......