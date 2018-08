Regio herdenkt slachtoffers Nederlands-Indië

De herdenking in 2017

Op verschillende plekken in de regio wordt woensdag stilgestaan bij de slachtoffers die vielen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië.

Om 10:30 uur begint op de Boompjes in Rotterdam de herdenking, onder andere burgemeester Ahmed Aboutaleb zal daar spreken. Verder zullen er bloemen worden gelegd bij het Indische straatsieraad en worden er persoonlijke herinneringen gedeeld.

Volgens Marie-Thérèse Woltering, die in het bestuur van de stichting zit die de herdenking organiseert, maken die verhalen de herdenking bijzonder. "Je merkt dat het mensen raakt. Daar sta je van te voren niet echt bij stil, maar het raakt tot diep in je hart."

Onder andere Mieke Engelberts zal spreken over verzet in de vrouwenkampen. Met haar moeder, zusje en broertje komt ze in een jappenkamp terecht.

Ook in Dordrecht staat men stil bij het verleden. ​Op de Indonesische markt Pasar Malam wordt om 13:00 uur bij een van de podia een Indië-herdenking georganiseerd.

Het is woensdag 73 jaar geleden dat de Japanse keizer besloot om zich over te geven na de verwoestende Amerikaanse atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Daarmee kwam er een einde van bijna vier jaar Japanse bezetting van Nederlands-Indië.

Er zouden zo'n 30 duizend Europese burgers tijdens de bezetting in het huidige Indonesië zijn omgekomen. Een deel kwam om het leven in de Jappenkampen.