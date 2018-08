Deel dit artikel:











Vader van gedode Diego (10) in hoger beroep

De vader van het Dordtse jongetje Diego gaat in beroep tegen de celstraf de vorige maand is uitgesproken door de rechter. Hij blijft ontkennen dat hij in maart vorig jaar zijn zoon om het leven heeft gebracht.

Marcel S. werd in juli veroordeeld tot 12 jaar cel en tbs. Hij beweert dat iemand anders het huis is binnengekomen en zijn 10-jarige zoontje om het leven heeft gebracht. Lees ook: Vader van gedode Diego (10) krijgt 12 jaar cel en tbs Diego werd op 1 maart 2017 dood gevonden in het huis van zijn vader op de Jan Vethkade in Oud-Krispijn. S. gaf altijd aan dat hij sliep toen Diego werd gedood en dus onschuldig is. Volgens de rechter verstopt hij zich achter dit verhaal en is het één grote leugen. Uit telefoongegevens blijkt dat de vader de hele nacht wakker is geweest en dat hij de hele tijd contact had met een cocaïne-dealer. Ook zat zijn DNA op de hals van de gewurgde Diego. Om herhaling te voorkomen moet Marcel S. behandeld worden, vindt de rechter. Hij kreeg dus ook tbs opgelegd.