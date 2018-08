Rotterdam The Hague Airport gaat toekomstplannen opnieuw berekenen

Rotterdam-The Hague Airport gaat de toekomstplannen en de kosten die daarbij horen opnieuw berekenen. Dat heeft minister Van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer laten weten.

Er was kritiek op de zogeheten kosten-en-baten-analyse die de luchthaven had laten uitvoeren. Die zou veel te rooskleurig zijn geweest. Dat bleek uit tegen-onderzoek van TNO in opdracht van omwonenden.

Volgens de minister wordt nu opnieuw naar de cijfers gekeken door de luchthaven. Daarbij worden de onderzoeksresultaten van de omwonenden meegenomen.