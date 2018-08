Zware klus om Dordtse stripwinkel draaiend te houden

"Helaas ben ik zondag, maandag, dinsdag, woensdag én donderdag gesloten. De rest van de week ben ik wel open." Het briefje op de deur van winkel DrieDertien in de Dordtse Voorstraat belooft niet veel goeds.

In het winkeltje verkoopt eigenaar Dimitri Horst allerlei artikelen rond de popcultuur, zoals strips, poppetjes en shirts. Dat heeft hij niet van een vreemde.

Zijn moeder is Ineke Horst, de eigenaresse van Stripwinkel Sjors aan het Scheffersplein. "Ik ben een jaar ouder dan die stripwinkel", vertelt Dimitri. "Mijn ouders hielden zoveel van strips, dat ze die winkel zijn begonnen. Ooit op de Voorstraat, maar later naar het Scheffersplein met een extra winkeltje op de Voorstraat."

Dat extra winkeltje werd het domein van Dimitri. De liefde voor strips is er thuis met de paplepel ingegoten. "Ik moest iets gaan doen van mijn moeder. En als je iets kent, ga je dat maar doen."

Helaas loopt DrieDertien niet goed in het centrum van Dordt. Zes of zeven dagen open zijn, lukt niet. "Het is tegenwoordig een stuk rustiger. Dat is heel jammer, maar ik heb er wel wat op verzonnen."



Om extra geld in het laatje te brengen, is Dimitri een klusbedrijfje gestart. Op dagen dat de winkel dicht is, klust hij bij als 'De Kleine Klussert'.

"Gordijnenrails en schilderijen ophangen, of tv's en lampen. Dingen waar mensen zelf niet aan toekomen of tegenaan zitten te hikken", vertelt Dimitri. "Hiermee gaat het best goed eigenlijk."