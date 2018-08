Deel dit artikel:











Dominicanen lopen 125 kilometer lange pelgrimstocht naar Rotterdam Foto: Dominicaans Nederland Michael Magielse (midden) tijdens de pelgrimstocht. Foto: Dominicaans Nederland

Misschien zie je ze deze week wel lopen. Zes mannen, die onderweg zijn van Nijmegen naar Rotterdam, in opvallende witte kledij. Het zijn monniken die verhuizen van een klooster in Huissen in de Betuwe naar Citykerk Het Steiger in het centrum van Rotterdam.

"Je spullen kun je in een dag overbrengen, maar je ziel reist wat langzamer", zegt Michael Magielse, een van de wandelaars. "Dus nemen we de tijd om het toch een beetje achter ons te laten." De monniken horen bij een orde van de Rooms-Katholieke kerk, de dominicanen. De orde is 1215 gesticht met als doel om de goede boodschap uit de bijbel te verkondigen en ketterij te bestrijden. Niet alleen kenmerkt de wandeling de scheidslijn tussen het vorige en het nieuwe leven van de dominicanen. In de Middeleeuwen kwamen de eerste dominicanen vanuit Keulen en Nijmegen naar Holland. Zij stichtten in Utrecht de eerste Nederlandse orde, later volgde Rotterdam. Dat spoor volgen de dominicanen in 2018."In die voetsporen treden wij nu als een soort van dankzegging aan al die mensen die het goede werk voor ons hebben gedaan." Maandag begonnen de dominicanen hun pelgrimstocht in Nijmegen. Via Utrecht lopen ze 125 kilometer naar Rotterdam. Daar hopen ze zaterdag aan te komen, waarna ze zich in Citykerk Het Steiger vestigen.