Nu al aankomende studenten in collegebanken Erasmus Universiteit

Ruim tweehonderd aankomende studenten van de Erasmus Universiteit zitten deze week al in de collegebanken. Terwijl hun toekomstige jaargenoten nog volop vakantie vieren, volgen zij het Pre Academic Programme. Daarmee bereiden zij zich voor op hun studie in Rotterdam.

De studenten doen mee aan een vierdaags programma, waarmee ze zich met name voorbereiden op het zelf studeren. "Het gaat niet zozeer om het maken van een uittreksel, maar om het stellen van doelen", vertelt Gerard Hoogendoorn, organisator van het programma.

"Het ontvangen van feedback en het geven ervan. Meer overstijgende vaardigheden die je moet hebben en persoonlijkheidskenmerken die je kan ontwikkelen."

Ook wil de universiteit met het programma alle studenten een gelijke kans te geven. "We hebben hier in Rotterdam een hele diverse instroom. Daaronder zitten ook mensen die van huis uit niet alle kansen meekrijgen: de eerste generatiestudenten, die willen we hiermee ook een kontje geven zeg maar."

De aankomende studenten komen veelal van de meer praktijkgerichte middelbare school of het hbo. Weer anderen, zoals Flo den Hartog, komen uit een tussenjaar.

"Voor mij is het een opfriscursus. Ik leer zoveel over strategieën en hoe pak ik het aan. Waardoor ik een kickstart krijg voor mijn nieuwe studie."

Ook voor Bart van Delft, die al een hbo-opleiding op zak heeft, is het programma waardevol. "Je leert jezelf heel goed kennen, net als je medestudenten."

Maar dat is niet de enige reden dat de jongeren deelnemen, vertelt Bente Gijsberts. "Ik doe hier vooral aan mee, omdat ik heel graag nieuwe mensen wilde leren kennen al voor ik begon met studeren. Ik studeer straks geneeskunde en zit dan in het EMC en niet op de campus. Het leek me leuk om mensen uit andere studies te leren kennen."