Politie pakt drugsdealer in Rotterdam-Oost op

De politie heeft dinsdag op de Prinsenlaan in Rotterdam-Oost een 56-jarige Rotterdammer opgepakt voor het dealen van drugs. Met de arrestatie hoopt de politie het grootste deel van de overlast in de wijk het Lage Land te hebben weggenomen.

De man werd betrapt terwijl hij een zakje hennepgruis verkocht op een bankje aan de Prinsenlaan. Op de hoek van de straat werden hij en de koper door de politie in de kraag gevat.

De man had ook harddrugs, vermoedelijk cocaïne, op zak. Daarom werd ook zijn huis doorzocht. Daar vond de politie een zak met hennepgruis. Ook lagen er henneptoppen, cocaïne en pillen in de woning. In lades en bakken zaten lege gripzakken.

De drugs is in beslag genomen. De mogelijke dealer zit vast.