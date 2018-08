Greenchoice wil shirtsponsor Feyenoord kopen

Het Rotterdamse energiebedrijf Greenchoice wil de groene branchegenoot Qurrent overnemen. Qurrent, onder meer bekend als hoofdsponsor van Feyenoord, heeft bijna een half miljoen klanten.

De Autoriteit Consument en Markt moet de overname nog goedkeuren. De transactie zou in oktober moeten worden beklonken.

Door de krachten te bundelen met Qurrent denkt Greenchoice de overgang naar duurzame energie in Nederland verder te kunnen versnellen.

Het is onbekend hoeveel Greenchoice voor de overname betaalt. Greenchoice is voor 30 procent eigendom van Eneco. De overige 70 procent is van de Energie Concurrent.

Volgens een woordvoerder van Greenchoice worden alle contracten van Qurrent gerespecteerd. Ook blijft de naam Qurrent na de overname bestaan. Of de naam van Qurrent op het shirt van Feyenoord door Greenchoice wordt vervangen, is nog onbekend. Het contract loopt na dit seizoen nog twee competities door.

Qurrent is nu nog in handen van de Stichting DOEN, het fonds van de Goede Doelen Loterijen.