Vliegverkeer Rotterdam The Hague Airport hervat

Op Rotterdam The Hague Airport was woensdagmiddag korte tijd geen vliegverkeer mogelijk. Oorzaak is een storing bij Luchtverkeersleiding Nederland, waardoor ook Schiphol korte tijd helemaal plat lag.

Het gaat om een storing in het communicatiesysteem dat contact legt tussen de verkeersleiders en de piloten. Vier vluchten waren tijdens het ontstaan van de storing onderweg naar de Rotterdamse luchthaven. De verkeersleiding twijfelde even of de toestellen moesten uitwijken, maar al snel waren de problemen in Rotterdam voorbij en vlogen de vliegtuigen alsnog gewoon naar Rotterdam. Vanaf Schiphol konden korte tijd helemaal geen vliegtuigen opstijgen of landen. Kort voor 14:00 uur was het vertrekkend vliegverkeer weer mogelijk. Weer een kwartier later konden er ook weer toestellen landen op Schiphol.