Sinds 1926: Topzaad op de Voorstraat

De winkels in de Voorstraat in Dordrecht veranderen met enige regelmaat. Maar één winkel zit al 92 jaar op dezelfde plek: Vreeken's Zaden. Mensen met groene vingers kunnen hier hun hart ophalen.

Het assortiment van Vreeken is enorm. In de winkel hangen honderden verschillende zakjes met zaden. Het is dan ook niet de vraag wat ze allemaal verkopen, maar eerder wat ze niet hebben.

"Wat we niet verkopen, zoeken we alsnog op", zegt Ton Vreeken. "We hebben ook veel zaden van bijzondere groentes waar mensen nog nooit van gehoord hebben, zoals Shiso."

In 1926 begon de grootvader van Ton met de winkel aan de Voorstraat. Al op jonge leeftijd ging ook Ton zelf in de winkel aan de slag. "We zitten hier al heel lang, vandaar dat ik die grijze baard heb", vertelt hij lachend.



In al die jaren heeft Ton de Voorstraat zien veranderen. In het begin was de Voorstraat-West een drukke straat, voornamelijk omdat er files op de naastgelegen Prinsenstraat stonden. "Mensen stonden te wachten om met de pont over te steken en hun weg naar Rotterdam te vervolgen. Of andersom, vanuit Rotterdam naar Breda", vertelt Ton.

"Je zat op een knooppunt en dat is een ideale plek om een winkel te beginnen. Later, toen de brug kwam, kwam er klad in dit stukje. Het werd toen lastiger om de loop erin te houden."

Aantrekkelijk was dit stukje Voorstraat toen niet meer. Er was een rijweg en aardig wat leegstand. "Toen hebben we met drie ondernemers de koppen bij elkaar gestoken", legt Ton uit. De uitkomst: de wandelpromenade werd doorgetrokken, waardoor ook de Voorstraat-West autovrij werd.



Om het winkelend publiek vervolgens de straat in te lokken, organiseerden de ondernemers samen verschillende markten. Onder meer de Kerstmarkt, tegenwoordig de grootste van Nederland, is destijds in de Voorstraat-West ontstaan.

De Voorstraat blijft in beweging. "De afgelopen tien jaar merken we dat hier echte speciaalzaakjes komen die iets bijzonders te bieden hebben", vertelt Ton. "Echte originele, jonge ondernemers die hun droom aan het waarmaken zijn."

En dat op een unieke plek: "Als ik mensen hier in de winkel krijg, zeggen ze: een stukje straat zoals dit vind je in geen enkele stad."