Tramverkeer Rotterdam-Noord deels plat na ontploffing Foto: MediaTV

In een schakelstation op de Schiekade in Rotterdam is woensdagmiddag een explosie geweest. Daardoor rijden tram 4, tram 8 en tram 25 vanaf Hofplein in de richting van Rotterdam-Noord niet. Tram 25 rijdt wel tussen Schiebroek en Schiekade.

Even na 14:00 uur vond de explosie plaats, daarbij was geen rook te zien. Wat de explosie heeft veroorzaakt is onduidelijk. Ook is nog niet bekend wat de gevolgen zijn van de ontploffing voor de stroomvoorziening in de omgeving. De politie en RET overleggen wat er verder moet gebeuren. Er zijn geen kruisingen geblokkeerd. Door de explosie rijdt tram 4 alleen tussen Rotterdam Centraal en het Marconiplein. Lijn 8 rijdt tussen Spangen en Rotterdam Centraal. Tram 25 rijdt tussen Carnisselande en Rotterdam Centraal en tussen Schiebroek en de Bergselaan.