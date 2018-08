Deel dit artikel:











Tramverkeer Rotterdam-Noord weer opgestart Foto: MediaTV

Het tramverkeer in Rotterdam Noord is weer opgestart. De tram 4, tram 8 en tram 25 waren eerder woensdagmiddag gestremd als gevolg van een explosie in een schakelstation op de Schiekade in Rotterdam.

Even na 14:00 uur vond de explosie plaats, daarbij was geen rook te zien. Wat de explosie heeft veroorzaakt is onduidelijk. Ook is nog niet bekend wat de gevolgen zijn van de ontploffing voor de stroomvoorziening in de omgeving.