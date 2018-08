Strengere regels rond introductieweek EUR tegen misstanden

Studentenverenigingen, de Erasmus Universiteit en de Hogeschool Rotterdam hebben woensdag een gedragscode ondertekend met het oog op de introductieperiode. Daarin is onder andere afgesproken dat de verenigingen vertrouwenspersonen aanstellen en incidenten melden.

Er waren al regels, maar op initiatief van de studenten worden die regels nu aangescherpt. In de gedragscode staan ook afspraken over persoonlijke integriteit, gezondheid en hygiëne.

De gedragscode geldt ook na de introductietijd. Er is een commissie aangesteld die controleert of de gedragscode wordt nageleefd.

Eerder dit jaar verbrak de Erasmus Universiteit alle banden met de Rotterdamse studentenverenigingen RSC/RVSV. In een televisiezending van BNN-VARA was te zien dat een student buiten westen was geslagen.

Ook deze vereniging heeft de nieuwe regels ondertekend. Als de introductieweek goed verloopt, worden de banden met deze club mogelijk weer aangehaald.

De introductieweek begint op maandag 20 augustus.