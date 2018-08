Deel dit artikel:











Volg persconferentie rondom Feyenoord-Trencin bij RTV Rijnmond Giovanni van Bronckhorst

Feyenoord heeft donderdag tegen AS Trencin een wonder nodig om door te stoten naar de laatste kwalificatieronde van de Europa League. De Rotterdammers moeten in De Kuip tegen de Slowaken een 4-0 achterstand uit de heenwedstrijd goed maken. Een dag voor deze terugwedstrijd is er een persconferentie.

Rond 17:15 uur schuift Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst aan voor deze persbabbel. Ook zal een speler van de Nederlandse bekerwinnaar plaatsnemen. De persconferentie is via het onderstaande liveblog te volgen. Beelden van de persconferentie zijn later op onze website te zien.